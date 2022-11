Gazzetta – Zanetti: “Li abbiamo incartati, poi c’è stato il rigorino…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Paolo Zanetti nel post partita Napoli-Empoli.

Il tecnico ha esaltato la prestazione dei suoi, ritenendosi soddisfatto di quanto mostrato in campo.

Queste le parole di Zanetti: “Il fatto di essere riusciti a bloccare le fonti del gioco avversario molto a lungo è motivo di orgoglio. Li avevamo incartati, poi il rigorino e l’espulsione. I ragazzi hanno dato tutto, c’è una grande crescita rispetto alla sfida con Juve quando abbiamo sbracato. Per me è stato bellissimo preparare questa partita contro un allenatore come Spalletti che ritengo sia un

riferimento e provare a contrastare una squadra che oggi è probabilmente la più bella d’Europa“.