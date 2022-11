Il Mattino – Spalletti: “L’alternanza tra giocatori è fondamentale…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti nel post partita Napoli-Empoli.

Il tecnico toscano si è soffermato sull’importanza dei cambi, vista la frequenza con la quale la squadra sta giocando tra campionato e Champions League.

Queste le parole di Spalletti: “È superfluo dirlo ancora. Se non cambi 4 o 5 giocatori non tieni il campo per novanta minuti. L’alternanza è fondamentale, l’impennata la danno i cambi, si vede la sterzata data da chi è entrato nella ripresa. L’addizione delle qualità di 22 calciatori è superiore all’addizione della forza di 11 calciatori. Se loro lo imparano è la cosa migliore, senza che i giocatori stiano a sentire cognati, amici o procuratori. Io tengo tutti in considerazione, il calcio non è più la roba di una volta. Chi decido di far giocare lo decido da dettagli, dubbi ne ho sempre tanti, magari sbaglio perché poi fa meglio chi entra dopo qualche volta. Ma sia chiaro: io ho sempre fiducia in tutti”.