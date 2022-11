Gazzetta – Spalletti: “Contro l’Empoli una partita sofferta ma meritata…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti durante il post partita Napoli-Empoli.

Il tecnico toscano si è soffermato sull’importanza del successo conquistato, sottolineando la determinazione della squadra nel portare il risultato a casa.

Queste le parole di Spalletti: “Questa vittoria l’abbiamo ottenuta come quelle squadre che hanno capito che i tre punti sono importanti in base a dove si vuole arrivare e non all’avversaria che si ha di fronte. L’abbiamo vinta bene e al di là degli episodi. Non è stata una partita facile. Anzi sapevamo quanto fosse complicata perché loro sono una squadra tosta e ben allenata. Avevano preparato bene la gara, i centrocampisti scivolavano sugli esterni e si vedeva che volevano fermare a tutti i costi il Napoli come è giusto che sia. L’abbiamo portata a casa in maniera sofferta ma meritata”.