Gazzetta: “Il Napoli può arrivare a 102 punti come la Juve di Conte…”

Dieci vittorie consecutive in campionato e primo in classifica con 38 punti. Il Napoli di Spalletti non si ferma, viaggiando a una media partita di 2,69.

La Gazzetta dello Sport elogia l’ottimo rendimento della squadra partenopea che, di questo passo, potrebbe eguagliare i 102 punti – record in Serie A – con i quali Antonio Conte chiuse la stagione 2013-2014 con la Juventus.

Un traguardo da sogno per gli azzurri che, a pari periodo, stanno facendo meglio dell’ex squadra bianconera, considerando il punto in più in classifica.