De Giovanni spegne i dubbi: “Vi spiego perché quello su Osimhen è rigore”

Dopo la vittoria contro l’Empoli, che lancia il Napoli a +8 dal Milan, non si placano le polemiche nei confronti degli azzurri. L’accusa? Un rigore considerato troppo generoso da parte dei tifosi delle squadre avversarie. L’arbitro Pairetto non ha avuto alcun dubbio e sembra non averne nemmeno lo scrittore Maurizio De Giovanni, come scrive sui suoi social.

Di seguito le parole del napoletano: “Se succede a centrocampo non lo fischi il fallo? E allora è rigore. Né ino né etto. Rigore e basta. Al 68esimo di una partita finita con le seguenti statistiche: possesso palla 72%, corner 5/0, tiri in porta 4/1, passaggi 683/282. Ma davvero c’è chi dice che siamo stati fortunati?”