Corbo: “Raspadori non ha convinto molto da ala sinistra ieri sera”

Antonio Corbo, penna illustre de La Repubblica, è intervenuto a Radio Marte per commentare la vittoria contro l’Empoli.

L’opinionista e giornalista a tinte azzurre si è detto insoddisfatto della prova di Raspadori: “Giacomo ha dimostrato di non convincere pienamente nel suo ruolo di ala sinistra. Ha fatto molto meglio quando è stato impiegato da prima punta. Ieri non era nè la partita di Ndombele nè quella di Politano, serviva a tutti i costi l’ingresso di Lozano per sbloccare la partita. Con o senza rigore, difatti, il Napoli avrebbe vinto ieri sera”.