Tuttomercatoweb – Lobotka ad un passo dal rinnovo: cinque anni a 3 milioni più bonus!

L’accordo per il rinnovo di Lobotka è ad un passo.

Come riportato dal sito di Tuttomercatoweb nelle ultime ore, ci sarebbe l’accordo tra l’entourage dello slovacco e la dirigenza partenopea: contratto esteso fino al 30 giugno 2027, con opzione per un altro anno. Ingaggio dunque che passerà dagli attuali 2,5 milioni netti percepiti dal centrocampista ex Celta Vigo, ad un compenso di 3 milioni annui più bonus, con l’inserimento di ben 2 milioni di bonus alla firma. Si attende ora l’annuncio ufficiale del club partenopeo, ma l’affare è ufficiosamente già andato in porto. Un traguardo meritato e lodevole per Lobotka, diventato indispensabile soprattutto in questa prima parte di stagione.