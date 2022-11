Marcolin: “Il Napoli gioca allo stesso modo contro tutti, c’è un dato importante”

Dario Marcolin, ex tecnico del Catania ed oggi opinionista e commentatore per Dazn, è intervenuto in tema Napoli.

Il bresciano si è soffermato su una caratteristica principale del Napoli e un dato statistico rilevante ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha sempre la stessa fame contro tutti, mette in difficoltà chiunque. Una squadra che è migliorata tanto, va a mille e questo è il risultato di un lavoro importante di mister Spalletti. Il dato rilevante in casa Napoli riguarda i calciatori andati già a segno, per ora già a quota 17. Bisognerà ora chiudere bene questa prima parte di stagione contro l’Udinese e poi lavorare durante la sosta”.