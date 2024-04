Condò: “Conte al Napoli? Sarebbe il tecnico ideale per tutte le squadre“

Paolo Condò, giornalista, ai microfoni di SkySport24 ha fatto il punto su alcuni dei principali club di Serie A che hanno bisogno di un nuovo allenatore.

Ecco le sue dichiarazioni: “I tre allenatori ideali per le panchine di Napoli, Juventus e Milan in vista della prossima stagione? Antonio Conte è il nome giusto per tutte e tre le squadre perché va bene ovunque E’ quello più desiderato da tutte le tifoserie per un motivo semplice: è quello più abituato a vincere subito e a chiedere al club i giocatori”.

Ha concluso: “Dopo molti anni nei quali, in maniera anche un po’ comica dal mio punto di vista, assistevamo ai tifosi ultra responsabili che si rendevano conto che i loro club non potevano spendere, noto una certa stanchezza in giro su questo tema. Adesso non vogliono più i tecnici bravi in grado di capire il momento del club, ma allenatori che chiedono campioni per vincere. In tal senso ritengo che Conte sia il tecnico che può dare maggiori certezze e garanzie”.