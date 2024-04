Denis: “Lo Celso farebbe comodo al Napoli, sarà difficile sostituire Osimhen”

German Denis ex attaccante di Napoli e Atalanta, ha parlato a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Sarà difficile sostituire Osimhen perchè è un attaccante completo. E’ apprezzato in tutta Europa, per il Napoli sarà difficile. Gimenez? E’ un giocatore che fa gol, il Feyenoord è diverso dal Napoli. Talles Magno non lo conosco perfettamente, ma è molto bravo a livello tecnico. Lo Celso invece, lo conosco bene. farebbe comodo al Napoli. E’ molto forte tecnicamente, è come Gargano nel modo di giocare”.

Aggiunge su Scamacca: “Con Gasperini inizialmente ha avuto difficoltà e ha avuto qualche infortunio, tornato in forma poi, ha capito il modo di gioco, ed è un giocatore che serve al calcio italiano. A Napoli farebbe bene, tutto dipende dal nuovo allenatore”.

Conclude su Simeone e Retegui: “Terrei Simeone, è in Italia da anni, mentre Retegui da uno solo. Sta andando bene come il Genoa in generale, ma per me Simeone è di un livello tecnico poco più alto rispetto al numero 9 del Genoa, mi piace di più. Sono simili, ma il Cholito è molto legato alla piazza di Napoli“.