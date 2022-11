Repubblica: Verso Napoli-Empoli, c’è un dubbio in attacco

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sulla partita di questo pomeriggio (ore 18:30) tra Napoli ed Empoli.

Il quotidiano pone l’accento sulla probabile formazione che Spalletti schiererà in campo. Pare ci siano dubbi sulla partenza di Osimhen dal 1′.

L’attaccante nigeriano è leggermente affaticato e, dunque, potrebbe essere chiamato in causa in un secondo momento del match. Al suo posto, Simeone scalpita per la maglia da titolare, affiancato da Politano e Raspadori, che questa volta dovrebbe avere la meglio su Elmas.