Gazzetta – Napoli vincente senza Kvara e in passato senza Osi: dimostrazione di forza?

Il Napoli ha vinto sfide importante senza due dei suoi uomini più decisivi: Kvara e Osimhen.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui la forza di questa squadra risiederebbe senza alcun dubbio nella completezza della rosa: “La morale è chiara: è una squadra nella quale ogni interprete conosce perfettamente battute e tempi. Anche chi, come Elmas, fino a sabato non aveva ancora giocato una partita intera. Naturalmente Kvara resta unico, ma, come per l’ infortunio di Osimhen, quasi dimenticato, Spalletti non ha insostituibili”. Il Napoli sta dimostrando di far bene in qualsiasi reparto, senza alcuna differenza tra chi gioca prima e chi gioca prima: la definizione di una squadra senza titolare, come affermato da Luciano Spalletti, si addice perfettamente al rendimento degli azzurri.