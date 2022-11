Gazzetta – Kvara out al 100% per l’Empoli: tentativo di recupero in orbita Udinese

Kvara non sarà del match tra Napoli ed Udinese, in programma oggi al Maradona alle 18:30.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il georgiano non è riuscito a completare la tabella di recupero designatagli per i toscani. Si cercherà di riaverlo contro l’Udinese, ultima gara prima della lunga sosta in vista dei Mondiali in Qatar: “Niente da fare: anche ieri Kvaratskhelia non si è potuto allenare per il mal di schiena e ha svolto soltanto terapie, lasciando anzitempo il centro sportivo. Sanitari e staff tecnico sperano che il georgiano possa riprendersi ed essere disponibile per la partita di sabato contro l’ Udinese, ultima dell’ anno prima della sosta per il Mondiale in Qatar”.