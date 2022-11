Il Mattino – Kvaratskhelia, pronto a cambiare casa. L’episodio del furto lo ha traumatizzato

Settimana non facile quella che si è conclusa per Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha fatto i conti con un’infortunio alla schiena che lo sta tenendo fuori dal campo ed è stato vittima di un furto d’auto.

Dopo lo spiacevole episodio che lo ha visto coinvolto l’attaccante georgiano ha deciso di cambiare casa.



Stando a quanto riportato da Il Mattino, il numero 77 si trasferirà a Posillipo, in una nuova casa dove sentirsi più al sicuro:

“L’attaccante georgiano si è trasferito momentaneamente all’hotel Britannique a Corso Vittorio Emanuele, quello che già scelse prima di trasferirsi a Monteruscello per stare il più vicino possibile al centro sportivo di Castel Volturno. In questi giorni il georgiano vive in albergo, in attesa di spostarsi nella sua nuova abitazione, presumibilmente a Posillipo”. Si legge sul quotidiano.