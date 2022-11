Gazzetta esalta Osimhen: “Ha una media gol straordinaria, è tra i migliori attaccanti d’Europa!”

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Victor Osimhen. Il nigeriano ha una media eccellente: segna un gol ogni 91 minuti. Un risultato straordinario viste anche le sue assenze per infortunio e l’alternanza con Simeone e Raspadori. In Europa solo Haaland e Lewandowski hanno fatto meglio. Claciatori del calibro di Neymar e Mbappé non hanno la stessa media realizzativa.

non c’è alcun dubbio: Victor Osimhen è tra i migliori attaccanti d’Europa!