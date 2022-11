Gazzetta – Infortunio Kvaratskhelia, poche speranze di vederlo in campo contro l’Empoli: i dettagli

Le condizioni fisiche di Khvicha Kvaratskhelia stanno tenendo tutti con il fiato sospeso. Dopo aver saltato il big match contro l’Atalanta sabato, il georgiano potrebbe non esserci nemmeno contro l’Empoli. Il match contro i toscani é in programma domani alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Matadona. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sembra ormai deciso che il numero 77 abbia bisogno di altro riposo per guarire dalla lombalgia:

“Il georgiano difficilmente sarà della partita domani pomeriggio al Maradona contro l’Empoli. Anche ieri solo terapie per curare la lombalgia. Nemmeno una ripresa blanda in palestra, pensare che in 24 ore tutto possa risolversi non appare realistico. A questo punto si vedrà di riaverlo in buone condizioni sabato, contro l’Udinese”. Si legge sul quotidiano.