Spalletti in conferenza: “Il centrocampo è completo, ecco dove vedo Gaetano e Ndombele”

Luciano Spalletti ha parlato questa mattina nella conferenza stampa che precede la sfida di domani alle 18 contro l’Atalanta. Il mister azzurro nel corso della conferenza ha parlato dei centrocampisti, soprattutto di coloro che spesso partono dalla panchina, come Ndombele, Demme e Gaetano. Queste le sue parole e il ruolo che possono ricoprire questi giocatori: “Il nostro centrocampo è completo. Demme è stato penalizzato dagli infortuni, ma è un giocatore che nello stretto riesce sempre a sfuggire al pressing. A Ndombele mancava il ritmo partita, ma adessp sta facendo bene, io lo vedo molto come play di difesa. Gaetano invece lo vedo come regista, con l’esperienza giusta può diventare un grande giocatore”.