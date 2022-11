Il Napoli chiede una mano ai propri tifosi sul proprio profilo twitter per la nuova goal song azzurra. La scelta della canzone spetterà ai tifosi, e la società spiega anche come fare per votare. I supporter azzurri dovranno scaricare l’app Socios sul’app store, votare e potranno anche vincere premi esclusivi sulla piattaforma. Per tutti i nuovi utenti in piattaforma ci sarà un Fan Token $Nap in omaggio.