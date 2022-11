Ordine: “Se fossi il Milan ecco i due giocatori che prenderei dal Napoli”

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show per parlare del Napoli, con riferimenti al Milan e alla sfida con l’Atalanta. Il giornalista ha inoltre dato i due nomi di calciatori del Napoli che prenderebbe per il Milan, Kim e Lobotka. Poi un dato che può favorire la squadra azzurra domani contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “L’Atalanta ha giocato fino a questo momento due scontri diretti in casa, uno in cui ha pareggiato col Milan e l’altro in cui ha perso con la Lazio. Sotto l’aspetto degli scontri diretti non ha precedenti a favore del Napoli. Gli azzurri invece non hanno sbagliato nessuna partita, tranne quella col Lecce. Il Milan deve fare tanti punti in questa gare prima della sosta, altrimenti può dire addio alla lotta scudetto. Se fossi il Milan prenderei dal Napoli due calciatori molto sottovalutati, Kim e Lobotka. Il coreano colpisce per la ferocia e la concentrazione che ha in tutto il match. Koulibaly qualche volta si faceva sorprendere dall’avversario, questo con Kim non lo si vede quasi mai, perché è sempre sul pezzo”.