Le scorse ore per il gioiello del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sono da dimenticare. Da monitorare, infatti, sono le sue condizione dopo una lombalgia che lo costringerà a saltare l’importante match contro l’Atalanta. Il georgiano ha subito inoltre un furto non indifferente che lo avrebbe destabilizzato a tal punto da voler guardarsi altrove e cercare una nuova dimora, probabilmente più vicino al centro di Napoli come riportato dalla redazione di Sky Sport.