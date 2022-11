TMW – Sconcerti: “Kvara assenza importante, ma Raspadori ottimo sostituto, è molto duttile

A Tmw, durante la trasmissione “Maracanà”, è intervenuto Mario Sconcerti per parlare della trasferta del Napoli a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini e si sofferma in particolare sull’assenza di Khvicha Kvaratskhelia a causa di una lombalgia: “Non cambia drammaticamente ma cambia. Il georgiano è la sorpresa del campionato, è decisivo. Raspadori è un ottimo sostituto, è forse il miglior giovane in Italia ma deve sostituire il migliore del Napoli. E’ un’assenza importante. La partita con l’Atalanta? Raspadori è molto duttile, sa concludere e preparare il gioco, l’altro parte e dribbla. Nella partita non credo cambierà molto, le due squadre sono ben definite, l’Atalanta cercherà di assaltare”.