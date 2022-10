Floro Flores: “Il Napoli è più forte dello scorso anno!”

Antonio Floro Flores, attualmente tecnico dell’Angri ed ex calciatore del Napoli, ha parlato degli azzurri.

Quest’ultimo è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli sull’andamento degli azzurri: “Il Napoli è più forte dello scorso anno, di questo vanno dati i meriti sia a Giuntoli che a De Laurentiis. Il gioco di Spalletti mi ha fatto dimenticato quello di Sarri per quanto è bello da vedere, si ha l’impressione che chiunque giochi stia andando fortissimo”. Parole, quelle di un ex attaccante della Serie A, che riassumono il calcio espresso dal Napoli in questa prima parte di stagione. Un lavoro soddisfacente, svolto molto bene già dalle prime battute di Dimaro Folgarida.