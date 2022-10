Novellino: “No alla parola scudetto per scaramanzia! Sul Mondiale..”

Walter Novellino, allenatore ex Napoli e Avellino, si è complimentato con la dirigenza del Napoli per i grandi risultati ottenuti fino ad ora.

A Radio CRC il tecnico ha profuso parole al miele per gli azzurri: “Il Napoli è davvero forte quest’anno. Attualmente come gioco si può dire che sia la squadra migliore in Europa e in Italia. Gli azzurri affrontano le partite nel migliore dei modi, sempre con tranquillità e con grande consapevolezza del proprio potenziale. Contro la Roma è successo proprio questo. Alla parola scudetto dico no per pura scaramanzia, spero che il Mondiale non rechi problemi alla squadra di Spalletti dato lo stop di due mesi dal calcio giocato”.