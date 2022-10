Tuttosport – Nela: “Il Napoli gioca il più bel calcio del campionato…”

L’edizione odierna di Tuttosport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Sebastiano Nela.

L’ex giocatore di Roma e Napoli si è soffermato sulla sfida di domenica sera (ore 20:45) tra le due squadre: “Se pensiamo a una

partita equilibrata, può venire fuori il golletto del difensore. O magari un rigore, un’autorete. Non aspettiamoci che il migliore di entrambe le squadre sia quello determina per forza di cose il match. Ci sono tante, troppe componenti in gioco”.

Poi, parentesi sulla squadra di Spalletti: “Gli azzurri hanno sorpreso più di tutti in questa stagione per le vittorie in Italia e soprattutto per quelle in Europa: i partenopei probabilmente giocano il più bel calcio del nostro campionato”.