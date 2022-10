Tuttosport – Brusolotti: “Roma-Napoli ha un fascino particolare…”

L’edizione odierna di Tuttosport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Bruscolotti.

L’ex giocatore del Napoli si è soffermato sul big match della squadra azzurra contro la Roma di Mourinho (domenica, ore 20:45).

Queste le parole di Bruscolotti: “La partita contro la Roma ha un fascino particolare, è considerato il derby del Sud, peccato che negli ultimi anni sia stata macchiato da episodi spiacevoli. Io ho vissuto un periodo di gemellaggio in cui c’era uno spettacolo a dir poco incredibile. Domenica non possiamo parlare di gara scudetto perché siamo solo all’inizio, il cammino è lungo. Gli azzurri sono in testa, ma se perdi una partita vieni risucchiato nel gruppetto dietro”.