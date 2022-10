CdS – Fonseca: “Tra Mourinho e Spalletti non scelgo…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Paulo Fonseca.

L’ex allenatore della Roma si è soffermato sulla sfida di domenica sera (ore 20:45) tra la squadra giallorossa e il Napoli, in particolar modo sul valore dei due allenatori: “Spalletti è il più bravo che c’è in Italia, ammetto di avere un debole. Ma l’avete visto come gioca il Napoli? Devastante, meraviglioso. Mourinho è il numero uno, come lui non ci sono. È impressionante, ha vinto tutto e poi i giocatori gli vanno dietro perché un carisma così non si trova da nessuna parte”.

Su Kvara: “Voglio vederlo ancora un po’, ma mi sembra somigli un po’ a Neymar“.