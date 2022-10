Messaggero – Carnevale: “La Roma deve stare attenta, il Napoli è forte…”

L’edizione odierna de Il Messaggero riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Andrea Carnevale.

Il capo scout dell’Udinese si è soffermato sul big match di domenica sera (ore 20:45) tra Roma e Napoli, sottolineando le difficoltà del match: “La Roma deve stare attenta, perché il Napoli è fortissimo in tutti i reparti e ha una panchina che può cambiare la partita in qualsiasi momento. Non lo so, ma non penso che finirà in pareggio. Una delle due sono certo che vincerà. Come sono sicuro che Mourinho s’inventerà qualcosa”.