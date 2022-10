Il Mattino – Marchegiani: “Il Napoli quando scende in campo entusiasma…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luca Marchegiani.

L’ex portiere della Lazio si è soffermato sul Napoli, esaltandone l’ottimo rendimento: “La squadra è entusiasmante. Quando vai allo stadio a vedere il Napoli o lo segui alla tv ti aspetti di assistere a qualcosa di diverso rispetto a quello che vedresti altrove. Questo non capita sempre, è una vittoria per certi versi”.

E ancora: “Quando vedo giocare il Napoli mi sembra di vedere un unico corpo, la squadra è compatta ma non solo, i singoli hanno voluto sostituire quelli che sono andati via in estate e modificare anche la geografia dei leader all’interno del gruppo. Si va in campo tutti con lo stesso pensiero. Anche lo scorso anno erano partiti bene in campionato, la vera eccezione è la Champions: quello che hanno fatto in Europa va al di là di quanto ci si potesse aspettare, anche rispetto alle altre italiane. È un avvio eccezionale”.