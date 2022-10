Clamoroso in Iran: i calciatori chiedono l’esclusione dai Mondiali in Qatar

Le polemiche nei confronti dei Mondiali in Qatar sembrano non voler terminare, nonostante ci si trovi a un mese dall’inizio della competizione. Oltre a tutti i problemi e le critiche che ha sollevato la scelta dell’Emirato come paese ospite, ci sono da gestire situazioni scomode anche per le nazioni. Nel girone con Inghilterra, Stati Uniti e Galles, l’Iran sembrava destinato a lottare per il secondo posto in un girone equilibrato. Invece, un gruppo di calciatori e sportivi iraniani, ha chiesto tramite una lettera alla FIFA l’esclusione della nazionale dal campionato mondiale.

Tra i motivi, c’è la critica situazione sociale in cui si trova la popolazione iraniana. Tra gli esempi più lampanti, c’è la repressione dei diritti civili, soprattutto nei confronti delle donne, che non può passare inosservata. In un tratto della lettera si legge: “la brutalità dell’Iran nei confronti del suo stesso popolo ha raggiunto un punto critico, e questo impone una dissociazione inequivocabile e ferma dal mondo del calcio e dello sport. Alle donne viene costantemente proibito l’accesso agli stadi, una pratica sistematica per escluderle completamente dalla piramide calcistica. È evidente che la Federcalcio iraniana stia semplicemente seguendo e applicando le linee guida del governo, e quindi non può essere vista come un’organizzazione indipendente e libera da qualsiasi forma o tipo di influenza. Questa è una violazione dello statuto Fifa”

A un mese dall’inizio dei Mondiali, la situazione è critica e ancora non si conosce con sicurezza il nome delle squadre che ne prenderanno parte. Se la FIFA dovesse accogliere la richiesta degli iraniani, infatti, dovrebbe esserci un ripescaggio tra le squadre non qualificate.