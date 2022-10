Daniel Fonseca: “Spalletti è il più bravo che c’è in Italia. Mourinho è il numero uno”

Daniel Fonseca, ex calciatore del Napoli, ha parlato a proposito del confronto tra Luciano Spalletti e José Mourinho a Il Corriere Dello Sport.

“Spalletti è il più bravo che c’è in Italia, ammetto di avere un debole per lui. Avete visto come gioca il Napoli? È devastante e meraviglioso. Mourinho invece è il numero uno, non ce ne sono come lui. È impressionante, ha vinto tutto e i giocatori gli vanno dietro con un enorme carisma. A chi non piacerebbe essere allenato da lui? Però il gioco di Spalletti mi impressiona”.