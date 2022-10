Repubblica – Napoli-Ajax, daspo per tre tifosi che hanno aggredito un supporter olandese

Alla trionfale sfida di Champions Napoli-Ajax, che ha visto gli azzurri qualificarsi con un turno di anticipo agli ottavi di finale di Champions League, aveva fatto da contorno una triste vicenda di scontri tra tifosi. A riguardo, come riportato da La Repubblica, stanno iniziando a scattare le varie condanne. Un tifoso di 23 anni e due di 37 sono stati denunciati per lesioni personali aggravate ad un tifoso olandese in merito agli scontri relativi alla partita. La Questura di Napoli ha comminato loro tre daspo, in periodi che vanno dai 5 ai 10 anni.