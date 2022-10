Pagelle di MN di Napoli-Bologna: Vittoria grazie ai cambi. Decisivi Osimhen, Lozano e il solito Kvara.

Il Napoli conserva la testa solitaria della classifica con una vittoria thrilling al Maradona. Decidono ancora una volta i cambi di Spalletti che inserisce ad inizio ripresa Lozano e Osimhen che con i loro gol regalano la vittoria agli azzurri. Decima vittoria consecutiva per la squadra di Spalletti tra Campionato e Champions League. Un autentico record dei principali campionati europei che segnano nel migliore dei modi l’inizio di stagione sfavillante della squadra azzurra. Decisivo con le sue giocate sempre la freccia dell’est, Kvaratskhelia.

Ecco le pagelle della redazione di MondoNapoli:

Meret 5: Papera sul 2-2 che poteva costare caro al Napoli. Incerto anche su qualche uscita e disimpegno con i piedi subito dopo l’errore.

Di Lorenzo 6 : Si perde Cambiaso nell’occasione del primo gol del Bologna.

Kim 6,5 : Sempre attento anche se si vede che a piede invertito perde qualcosa in fase di impostazione

Juan Jesus 6,5: Segna un gol preziosissimo a fine primo tempo che regala il pari prima della rimonta.

Mario Rui 6: Soffre Barrow quando si propone dal suo lato ma regge.

Ndombélé 6: Parte a razzo cercando spesso l’incursione. Cala alla distanza.

Lobotka 6,5: Sempre attento in mezzo al campo. Solito metronomo

Zielinski 7 : Parte in sordina ma poi è il giocatore più lucido nella rirpesa per guidare la rimonta.

Politano 5,5: Poco lucido in fase offensiva. Si divora un gol impossibile da sbagliari sullo zero a zero.

Raspadori 6: Sovrastatto fisicamente dai centrali del Bologna ma cerca con la tecnica di rendersi pericoloso

Kvaratskhelia 7: Ogni aggettivo è ormai superfluo. Una spina nel fianco. Delizioso l’assist ad Osimhen del 3-2.

Osimehn 7: Entra ad inizio ripresa con la voglia di spaccare il mondo. E lo fa siglando la rete della vittoria.

Lozano 6,5: Terzo gol consecutivo e tante accelerazioni. Cambio azzeccato per suonare la carica della rimonta.

Elmas 6: Entra con tanta voglia di dimostrare

Olivera 6: Sfiora anche il gol e tiene bene in fase difensiva nel finale

Demme sv: Solo pochi minuti per lui con l’esordio stagionale

Spalletti 7: Decidono ancora i suoi cambi. Legge bene la gara facendo la doppia sostituzione a fine primo tempo. I due subentrati Osimhen e Lozano sono i protagonisti della vittoria con i loro gol. Decima vittoria per la sua squadra tra Campionato e Champions.