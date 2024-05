Galtier: “Sono stato vittima di una vendetta. Napoli? Vi dico la verità”

Intervistato a L’Équipe, Christophe Galtier ha commentato la vicenda in cui fu accusato di razzismo al Psg. Inoltre, ha rivelato che non è mai stato contattato dal Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Sono stato vittima di una vendetta. L’Italia? Ero ancora sotto contratto con il PSG e non ho avuto contatti diretti con il Napoli. Milan? È lusinghiero ma non ho parlato con i dirigenti. Mi sembra di capire che abbiano scelto Lopetegui. Il Marsiglia? Il giorno in cui ho deciso di non andare all’OM è stato il momento più difficile della mia carriera. Non ho seguito il consiglio di mia moglie perché i tempi non erano maturi. Nel profondo sentivo di non avere il diritto di associare inconsapevolmente e controvoglia il club al mio caso in tribunale. La pressione sarebbe cresciuta e avrei speso energie per difendermi. Ho detto no come un grande segno di rispetto per il club e per il presidente Longoria”.