Grande prestazione di Lozano questa sera, che dopo 3′ dall’ingresso in campo ha siglato il gol del 2-2. Di seguito le sue parole nel post partita: “Sono molto felice per il mio secondo gol in stagione. Stasera abbiamo avuto paura quando non riuscivamo a segnare nonostante abbiamo tirato 30 volte. Stesse vittorie dello scorso anno? Sì, ma quest’anno i nuovi arrivati stanno facendo molto bene, speriamo di continuare così e portare a casa i tre punti anche alla prossima”.

Buono il periodo di forma del messicano che sta entrando in modo velenoso ad ogni chance concessa.