Osimhen è stato intervistato da DAZN dopo la bella prestazione e la rete di questa sera.

Ecco le parole del nigeriano: “Faccio i complimenti ai miei compagni ma anche il Bologna è stata una grande squadra. Spalletti mi ha caricato a fine primo tempo, i tre punti di oggi sono importantissimi. Sono felice per il gol perché aiuto la mia squadra, vogliamo continuare così. Adoro Raspadori, mi piaceva già a Sassuolo. La sua crescita mi fa più che piacere, è un elemento in più per il nostro team. Attenzione a Kvaratskhelia perché la sua esplosione non è completata, in allenamento fa cose incredibili. Mi fa piacere anche per lui”.

Tanta unione tra un gruppo giovane e pieno di voglia.