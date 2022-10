Novellino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: “Il Napoli attualmente è perfetto. Tutti gli acquisti sono stati giusti e combaciano con il gioco di Spalletti. Grazie alla società l’allenatore può scegliere due giocatori per ruolo. In estate il Napoli veniva considerato più debole rispetto alle altre dopo il mercato fatto. Può puntare a fare bene in Champions e vincere il campionato, ha tutte le caratteristiche per riuscirci”.