Malfitano: “Kvara salta l’uomo, a Napoli mancava da molto questa caratteristica”

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato ai microfoni di Tele A di Kvaratskhelia e della sua bravura nel dribbling. Secondo il giornalista al Napoli mancava da molto tempo uno che saltava l’uomo con frequenza. Queste le sue parole: “Kvaratskhelia è uno che salta l’uomo, non ricordo da quanti anni il Napoli non aveva un giocatore con queste caratteristiche, non c’era un esterno che riuscisse a saltare davvero l’uomo. Anche Insigne lo saltava, ma solo per modo di dire, mai faccia a faccia. Aveva un unico movimento e il suo passaggio lungo. Kvara ha un gran potenziale, farà la differenza”.