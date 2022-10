Valencia – Primi gol per Edinson Cavani in Spagna. Doppietta per lui nella sfida con l’Elche

Edinson Cavani dimostra di essere ancora un grande attaccante, e nonostante il passare degli anni riesce ancora ad essere un gran goleador. Per l’attaccante ex Napoli primi gol nella sua avventura spagnola con il Valencia di mister Gattuso, altro ex azzurro. Nella sfida tra la sua squadra e l’Elche il ‘Matador’ ha segnato due reti nel primo tempo, con la prima trasformazione dal dischetto, e poi il secondo gol in pieno recupero, alla fine del primo tempo. I gol dell’uruguagio avevano portato il club bianconero sul risultato di 2-1, e l’ex Napoli e Psg è poi uscito al minuto 46′, sostituito da Hugo Duro.