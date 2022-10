Repubblica: “Tournée in Turchia, ipotesi sempre più concreta. I dettagli…”

“Una pausa così lunga in inverno è assolutamente insolita e di fatto bisognerà impostare una nuova preparazione con delle amichevoli da affrontare per mantenere invariato il livello di forma. Il club azzurro sta organizzando un vero e proprio ritiro. L’ idea di Spalletti è quella di concedere una settimana di riposo ai calciatori che non andranno ai Mondiali per poi ritrovarsi intorno al 20 novembre. Il Napoli dovrebbe allenarsi per più di due settimane ad Antalya, in Turchia. La squadra di Spalletti non è l’ unica ad aver individuato questa opzione, quindi in programma ci saranno anche alcuni test contro avversari di livello”.

Così Repubblica sulla possibile tournee estiva degli azzurri.