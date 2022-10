Il Mattino: “Studenti gratis al Maradona, intesa vicina tra Napoli e Comune! I dettagli”

Il calcio è di tutti ed è per tutti: è con questo spirito che sta per partire un protocollo che prevede la messa a disposizione di trecentoventi biglietti gratis al Maradona per combattere il disagio minorile e per accogliere le scolaresche e i migranti allo stadio. Ad assistere alle imprese, finora grandiose, di Anguissa, Kvaratskhelia, Lobotka e company ci saranno anche i ragazzi difficili e gli studenti degli istituti napoletani. A turno, ovviamente, le associazioni del terzo settore potranno contare su una quota di ingressi liberi nel tempio del pallone partenopeo. I recenti passi in avanti nelle relazioni tra l’ attuale amministrazione di Palazzo San Giacomo e la Ssc Napoli stanno portando alla stesura di un atto d’ intesa per i biglietti omaggio previsto già nella convenzione del 2019.

Fonte: Il Mattino