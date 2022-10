Sebino Nela, ex giocatore del Napoli, è stato intervistato nell’edizione odierna de Il Mattino. Queste le sue parole: “Il Napoli attuale lo trovo simile a quello di Sarri: c’è sfrontatezza e autorevolezza. Tutti sanno cosa fare e non sono mai impreparati. Questa squadra domina ogni partita e fa divertire tutti per la grande quantità di situazioni offensive che crea”.