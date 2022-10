Milan-Juventus – Il primo tempo a San Siro si chiude con i rossoneri in vantaggio

La sfida tra Milan e Juventus è uno dei big match della nona giornata, e di sicuro la partita più affascinante del sabato sportivo di Serie A. Il primo tempo della sfida tra i rossoneri e i bianconeri si è concluso da pochi minuti, e ha visto andare negli spogliatoi i padroni di casa in vantaggio. Fino al minuto 45 la partita era in perfetto equilibrio, anche se il Milan colpisce ben 3 pali con Leao, e si pensava sarebbe terminato il primo tempo in parità, ma al minuto 46 Fikayo Tomori sugli sviluppi di un corner gira un rete un tiro di sinistra di Olivier Giroud che lo aveva colpito e batte Szczesny.