Aronica a TMW: “Spalletti ha dato dimostrazione di grande modernità”

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli di Walter Mazzari ha parlato nel corso di ‘Piazza Affari’ in onda su TMW Radio del Napoli di Spalletti e del tecnico azzurro. L’ex difensore ha avuto parole di grande elogio per Spalletti in merito a come fa giocare la sua squadra. Queste le sue dichiarazione: “Il Napoli si sta dimostrando stratosferico. L’ambizione è quella di poter arrivare tra le big d’Europa. Spalletti ha dimostrato di essere tra gli allenatori più moderni negli ultimi anni. Ha riportato grande entusiasmo. L’infortunio di Osimhen è molto diverso da quello dell’anno scorso, è un peccato che non possa giocare, anche se il Napoli sta facendo molto bene anche senza lui. Raspadori nelle prime partite non aveva fatto benissimo, ora sta giocando nel posto giusto. Il Napoli è maturato moltissimo e gioca senza mai abbassare la testa”.