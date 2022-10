Alex Meret ha da poco firmato il contratto che lo legherà al Napoli fino al 30 giugno 2024, con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025. Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia sul proprio profilo Twitter esiste un ulteriore opzione che allungherebbe di un altro anno il contratto del portiere. Questo il suo tweet: “Curiosità sul rinnovo del contratto di Meret con il Napoli: ok il rinnovo per 2 anni, ok l’opzione depositata per un’altra stagione in favore del club ma, esiste anche un’altra opzione per un’altra stagione sotto forma di scrittura privata da valutare più avanti”.