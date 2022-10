Inter-Napoli, parte oggi la vendita dei biglietti. Divieto di acquisto per i residenti in Campania

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto alcuni dettagli in merito alla vendita dei tagliandi per la sfida Inter-Napoli, che andrà in scena il giorno 4 gennaio 2023. Non arrivano però buone notizie per i tifosi azzurri, visto che la trasferta sarà vietata ai residenti in Campania. Di seguito, le indicazioni fornite dalla società.

Saranno in vendita, a partire da oggi, 6 ottobre 2022, i biglietti per Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A in programma mercoledì 4 gennaio 2022 alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

inizio vendita da giovedì 06/10/22 dalle ore 10:00 terzo anello blu a 25,00 Euro su vivaticket.it e punti vendita numero biglietti disponibili al 100%: 4.361 Divieto di acquisto per i residenti in Campania Nessun obbligo possesso di fidelity card per il settore ospiti per accedere al parcheggio del settore ospiti, è necessario acquistarlo in anticipo, al seguente link: https://www.parkforfun.com/it/inter_events

Si informa i tifosi che le attività di filtraggio verranno svolte al parcheggio ospiti; pertanto si invitano tutti i tifosi che si recheranno allo stadio, di accedere dal parcheggio ospiti (sito in via Federico Tesio in prossimità di Via Harar) e non recarsi direttamente all’ingresso 10 dedicato.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, normativa striscioni, codice di condotta ed il regolamento d’uso dello stadio