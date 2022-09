Carnevali alla Gazzetta: “Non potevamo lasciar andare anche Frattesi”

Andrea Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Una delle figure più importanti della società emiliana ha raccontato l’estate neroverde, fatta di numerose richieste per i giovani talenti italiani: “Abbiamo avuto diverse richieste per Frattesi, è stato uno dei più richiesti. Abbiamo deciso, però, di non lasciar partire anche lui dopo gli addii di Raspadori e Scamacca. Per Scamacca nessun cub italiano si è fatto vivo, per fortuna in Premier hanno la possibilità di versare le cifre che abbiamo richiesto per lui”.