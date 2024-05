Budel: “Anguissa in campo è superficiale”

Il commentatore Dazn ed ex calciatore Alessandro Budel ha parlato in diretta a Radio Punto Nuovo:

“Il Napoli mi ha colpito, mi aspettavo di più almeno in questo finale di stagione. Anguissa su tutti non è più al livello della passata stagione, è sceso di intensità e ha avuto una involuzione inspiegabile. È quasi superficiale in campo, non è più cattivo e concentrato da poter essere determinante. Non ha la continuità giusta per essere in una squadra che vince, cosa che invece ha Lobotka che difficilmente sbaglia partita“.