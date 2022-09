Secondo quanto riporta Doble Amarilla, la Federazione Argentina chiederà al Napoli di non convocare Giovanni Simeone per l’ultima partita prima dei Mondiali in Qatar.

La motivazione sarebbe sia per via precauzionale, per evitare infortuni last minute, sia per anticipare il ritiro pre-mondiale.

Questa misura verrà attuata per tutti gli argentini militanti in Serie A, partendo da Lautaro e Di Maria fino ad arrivare al Cholito.