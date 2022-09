Il Mattino svela un clamoroso retroscena: mister Spalletti non ha mai voluto intromettersi sui mancati rinnovi di Mertens e Koulibaly. Di seguito, le parole del quotidiano: «Spalletti non è quello che Ricky Tognazzi interpreta nella serie tv “Speravo de morì prima”, dove sfida il Core de Roma nel Colosseo virtuale della piazza romanista. Tra dare spazio a un quarantenne straordinario ma quarantenne e centrare attraverso precise scelte l’obiettivo Champions con la Roma non ebbe dubbi nella scelta. E’ accaduto, con tratti molto meno accentuati, anche a Napoli, dove il trentacinquenne Mertens Core ‘e Napule ha trovato spazio soltanto nel finale della scorsa stagione e poi non ha rinnovato perché era partito da una base di 4 milioni netti. In quella vicenda contrattuale Spalletti ha deciso di non entrare perché consapevole dei paletti che De Laurentiis avrebbe fissato per questo campionato e così è stato anche per Insigne e Koulibaly: avrebbe mai potuto “incatenarsi”, come promise un anno fa in caso di cessione di Kalidou, di fronte a 40 milioni per un quasi svincolato?»