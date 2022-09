CdS – Italia-Inghilterra, l’arbitro molto fiscale, specie con gli inglesi

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’arbitraggio del match Italia-Inghilterra. Secondo il quotidiano nessun patema d’animo per lo spagnolo Gil Manzano, di ritorno a San Siro appena 9 giorni dopo Milan-Dinamo Zagabria di Champions League. Proteste inglesi al 51′ per un contatto in area tra Kane e Toloi: l’attaccante e il difensore si scontrano con la testa, ma non è rigore. All’81’ Toloi ‘pizzica’ con la mano il tiro di Bellingham: il centrale è talmente vicino al suo avversario da non poter scomparire. Regolare il gol di Raspadori: Jack parte in posizione regolare. Da rivedere la gestione dei cartellini: giusto quello per Bonucci, meriterebbero la sanzione Bellingham e James. “Manzano è fiscale quando punisce Di Lorenzo, mentre da Grealish si fa dire in faccia “sei pazzo?”, dopo averlo ammonito, con tanto di indice portato verso la testa”.